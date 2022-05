Mhamad BADRAN

Actuellement en Mastère spécialisé Conception et Architecture des Systèmes Informatiques (MS CASI) à l’école Télécom ParisTech, je suis stagiaire Chez Business & Decision pour une durée de 6 mois.



Diplômé de l'université libanaise en Génie électronique-automatique-informatique en 2012, j'ai renforcé mes compétences en informatiques grâce à un Master 2 en informatique industrielle à l’université Paris VI en 2012-2013 suivi d'un stage de six mois chez GlobalSys. Cette expérience m’a permis de développer mon esprit d’initiative et une capacité à gérer les situations de crises.



Curieux de nature et convaincu que le domaine des systèmes d’information est un domaine dans lequel je peux m’épanouir, j’ai décidé de parfaire mes connaissances en intégrant le Mastère spécialisé Conception et Architecture des Systèmes Informatiques.



Mes compétences :

CCNA

C++

Android

XML

UML

SQLite

Oracle PL/SQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Matlab

PHP

Java/J2EE

Microsoft Project

ECLiPSe

C Programming Language