Mhamdi MEHER

I.isolation thermique et phonique:



isolation en laine de roche dans les bâtiments, les toitures, les murs et cloisons, les sols et planchers, les fonds de coffrage, les gaines techniques, ainsi que les façades extérieures.



II.aménagement des espaces:



Plafonds suspendus dans différents matériaux (Laine de roche, plâtre, métallique, bois …)



Cloisons sèches en plaque de plâtre, économes en poids par rapport aux autres matériaux, offrant la rapidité et la propreté dans la pose, avec une isolation thermique et acoustique maximum.



Cloisons amovibles, en aluminium ou en acier, qui permettent de moduler à volonté les espaces de bureaux au gré des besoins et personnalisent tout projet.



Cloisons mobiles acoustiques qui s’intègrent harmonieusement dans tous types de décor et offrent aux salles polyvalentes toute la fonctionnalité requise.

Planchers techniques ajustables, de différentes structures et plusieurs finitions, permettant une utilisation judicieuse pour tout passage de câblages par le sol.



Revêtements de sol, nos revêtements sont techniques et décoratifs, ils peuvent être en vinyle, en linoléum ou en dalles plombantes de moquettes.



Revêtement s de mur, en matières nobles, durables et respectant l’environnement, pouvant être acoustiques, isolants thermique, antimicrobiens et antistatiques.