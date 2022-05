Mhamdi YOSRA

Manager déléguée Rivendell.



Mes compétences :

Langages de programmation : Java, C, C++, C#, Obje

Architectures et interfaces : J2ee, EJB, Java RMI,

Bibliothèques graphiques : Swing, OpenCV, SDL, Qt

Environnements mobiles : Android, iOS

Base de données : Oracle, Oracle InterMedia, Sql S

Framework : .Net, Hibernate

Réalité virtuelle/augmentée : Opengl, ARToolKit, O

Sécurité et réseaux : CEH, Wireshark

IDE : Eclipse, Code Blocks, Visual Studio, Xcode

Outils de Conception : Merise, UML, 2TUP Unified P

Jeux vidéo : Réalisation des jeux vidéo 3D (Unity3

Création graphique : Photoshop, Illustrateur, Flas