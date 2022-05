Mhamed ALJANE

Depuis 2008, Ingénieur chez Hydro-Québec Production. La mission de notre unité, Barrages et Ouvrages de Génie Civil, consiste à assurer la sécurité, la pérennité et la fiabilité des barrages, des ouvrages et des infrastructures de production.



De plus, une expertise et une solide expérience de 6 ans ont été développées au sein du Ministère des Transports du Québec dans le domaine des Ouvrages d'art et plus particulièrement les structures et les ponts.



Mes compétences :

Art

Infrastructure

Ingénierie

ouvrages d'art