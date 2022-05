Mhamed El Mahdi LAHBABI

NOUS INNOVONS ENSEMBLE VOTRE BUSINESS MODEL AVEC DES CONCEPTS ET OUTILS DE POINTE

En 4 Sessions Interactives avec VOUS et VOTRE ÉQUIPE



Car je crois profondément que les CEO et les entrepreneurs ont besoin de nouvelles compétences, de nouveaux outils et d'un nouvel état d'esprit pour résoudre les problèmes complexes qui leur sont posés aujourd'hui...



Et qu'ils doivent penser comme des DESIGNERS pour innover leur Business Model.



Je vous livre ci-dessous mes principaux axes d'intervention.



1. JE VOUS AIDE À INNOVER VOTRE BUSINESS MODEL



Êtes-vous en train de rechercher de nouvelles sources de revenus , de nouveaux marchés ou de nouveaux produits et services ? Voulez-vous comprendre votre Business Model actuel , les tendances du marché , les opportunités et savoir comment y réagir ? Voulez-vous changer votre orientation produit par une orientation service ,et définir de nouveaux moyens d'augmenter la valeur pour vos clients ?

Je vous aide ,ainsi que votre équipe à comprendre votre Business MODEL actuel et à concevoir de nouveaux Business Model pour votre entreprise.



2. JE VOUS AIDE À CONCEVOIR UNE STRATÉGIE DISRUPTIVE POUR LE FUTUR



Voulez-vous clarifier votre stratégie dans une pièce de papier ? Voulez-vous créer un langage commun au sein de votre équipe pour que chacun sache ce qu'il doit faire et ne pas faire ? Voulez-vous équiper votre équipe avec les bonnes techniques et compétences pour le futur ?

Je vous aide ainsi que votre équipe à concevoir une direction claire pour le futur ,en utilisant des outils visuels innovants compréhensibles par tous.

Votre équipe participera à la conception de la stratégie et prendra conscience du sens de l'urgence pour se sentir engagé pour le futur.



3. JE VOUS AIDE À VOUS APPROPRIER NOTRE MÉTHODOLOGIE:



Mobilisez-Vous -Comprenez - Innovez - Validez - Implémentez pour vous permettre de concevoir votre nouveau Business Model .



E: mlahbabi@cohesion-int.com



http://www.voyageversexcellence.com/ #!business-model-design/c1pjc



GSM: 0659 75 16 01



Mes compétences :

Conférencier

Strategy Designer

Blogging

Facilitateur

Mentor professionnel