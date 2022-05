J'ai 48ans, je travaille en cdi comme ouvrier en travaux ferroviaire...bien que ce ne soit pas ma vocation, je me passionne pour ce metier aux multiple branches et débouchés...je souhaite changer de société et embrasser une nvelle carrière,ailleurs même a l'étranger...



Mes compétences :

Je suis tres motivé,je suis attentif et fais ce qu