Je suis un ingénieur en genie civil de la promotion ENIT 1983

Je suis consultant en structure et VRD agrée par le gouvernement tunisien .Je suis maintenant à NOUAKCHOTT en MAURITANIE pour une mission de controle des travaux de construction du futur campus universitaire de NOUAKCHOTT.

Je n'aime pas la solitude.

J'aime faire des connaissances.

Je participe à des appels d'offre de consultants et manifestations d'intérets en AFRIQUE.

J'aime l'afrique et la brousse.



Mes compétences :

VRD