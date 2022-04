Fathi SONNI

Ingénieur Principal en Génie Civil doté d’une expérience en gestion et en suivi des grands projets « travaux publics et bâtiments » plus de 30 ans :

Assure entre autres l’assistance technique au maitre d’ouvrage et le contrôle de l’exécution des travaux conformément aux spécifications techniques et administratives des marchés des travaux, vérifie et approuve les études d’exécution, les dossiers de recollement des travaux et tous documents nécessaires aux suivis des travaux, préside les réunions des chantiers et des coordinations et rédige les Procès‐Verbaux, établi les différents décomptes pour payement, rédige les différents rapports mensuels, spéciaux et de clôtures …

• Ingénieur Principal / Expert international en Bâtiment : Assistance technique au Programme de Modernisation des établissements scolaires en Tunisie (Programme financé par le BEI, Kfw, l’UE et l’Etat Tunisien). Poste actuel depuis avril 2017 à ce jour.

• Chef de Mission/Ingénieur Principal : Contrôle des projets de Génie Civil à l’international (Cameroun 2013‐2017 : aménagement urbaine et travaux routiers, Tchad 2012‐2013 : infrastructure pénitencier, Algérie 2008‐2012 : infrastructure universitaire), connaissance approfondie des marchés publics, des procédures FED et autres.

• Sous‐Directeur des études pour les travaux de constructions de bâtiments, VRD et lotissements (Tunisie 2006‐2008 : Gestion et Direction Administrative et Technique : commande une équipe d’Ingénieurs, d’Architectes et de Techniciens ‐ Réalisation et approbation des études et passation des marchés publics).

• Chef de Service/Chef de Projet Suivi, Contrôle, Coordination et Pilotage de grands projets complexes de Génie Civil en Tunisie (Institut Universitaire Bordj‐Cédria 2005‐2006, Prison Civil de Mornaguia 2003‐2004 et Institut Universitaire de Zaghouan 2001‐2003) travaux de constructions de bâtiments, VRD, réseaux d’assainissement et protection contre les inondations par des digues…

• Ingénieur/Chef de Projet ‐ Réalisation de la Piscine Olympique de Rades Tunisie 1999‐2001 ‐ maitrise des techniques de construction : fondation superficielle et profonde, superstructure, charpente et toile tendu, ouvrages spéciaux et équipements hydrauliques …

• Ingénieur/Chef de laboratoire Projet de la Cité Olympique de Rades Tunisie 1994‐1999 ; contrôle de qualité d’exécution des travaux de Bâtiments et des travaux Routiers ; Connaissances approfondies des essais et des analyses des matériaux de construction, des matériaux routiers et des bétons…



Mes compétences :

Projets Routiers, Dimensionnements des Chaussées

Analyse des Matériaux Routiers et des Bétons

Marchés Publics, Procédures FED et Autres

Bâtiments, Routes, Ouvrages d’Art et Barrages

Techniques des Fondations Profondes

Coordination,Pilotage Grands Projets Génie Civil

SAP IS Auto