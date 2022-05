Mhamed RIACH

- Suivie de chantiers : Gestion des ressources humaines et matériels, suivie de l'avancement des travaux (planning, budget, pilotage et coordination;



- Conception, organisation et réalisation des projets d’aménagement (immobilier, vrd...) : Étude de faisabilité des projets, études d'impact, études technique et suivie des réalisations;



- Réalisation des études de transport et mobilités : diagnostic, études d'opportunités, résolution des problèmes de déplacement ...;



- Suivie des appels d’offre, création, repérage et montage des dossiers d’appels d’offre ;





Mes compétences :

Suivie et réalisation d'un projet

Étude de prix

Aménagement des territoires

Aménagement urbain

Conception de projets