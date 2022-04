Aziliz GOUMON

Diplômée d'une formation d'ingénieur en aménagement du territoire, de l’école Polytech’Tours, je recherche activement un emploi.



De part ma participation à divers projets d’études en France et en Allemagne, j’ai acquis une expérience notable sur l’élaboration des documents d’urbanisme et le travail en équipe. En effet, en 2010, j’ai eu l’occasion d’élaborer le diagnostic environnemental de la Communauté de communes du Val de Boutonne et l’année suivante la réalisation d’évaluations environnementales sur des communes littorales. Grâce à ce dernier stage j’ai été confrontée aux nouveaux impératifs des lois Grenelle. La lecture de SCoT a été une source d’inspiration à la création de cette méthode et a été nécessaire à son application aux P.L.U. des communes concernées.



Ainsi j’ai eu l’occasion de travailler avec les élus mais aussi des spécialistes environnementaux et de faire preuve de créativité, d’organisation, de diplomatie et d’autonomie lors des missions qui m’étaient confiées.



Suite à ma formation, j’ai pour dessein d’apporter conseils, et informations aux collectivités territoriales sur la fragilité de leur environnement et le besoin de le préserver tout en conciliant les activités humaines. Ainsi je souhaite m’investir dans l’élaboration de projets territoriaux liés à l’aménagement durable de l’environnement.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

autonome

Créative

dynamique

Rigoureuse