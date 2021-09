Amélie BESSON

Issue d'une formation généraliste en aménagement du territoire, je me suis spécialisée dans les champs de l'aménagement durable, la rénovation énergétique des bâtiments et les énergies renouvelables.

Je travaille aujourd'hui pour ce qui se rapproche le plus d'un bailleur social aux Etats-Unis, a savoir un bailleur immobilier a but non lucratif construisant et maintenant un parc de logements exclusivement a loyer encadré et accessibles sous conditions de ressources.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Développement durable

Gestion de projet

PCET

Économie d'énergie

Performance énergétique

Conseil énergies renouvelables

Copropriété