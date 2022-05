Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en finance , Audit et Contrôle de Gestion auprés de l'ENCG de Tanger que j'ai enrichi au fil des années par des expériences croisées dans des grandes structures multinationales.



J'ai commencé mon parcours comme contrôleur de gestion dans le milieu industriel. Actuellement , je suis directeur administratif et financier.



Dôté de qualités d'un bon relationnel et fin negociateur , je suis toujours à la recherche du défi et du nouveau.