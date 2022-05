Mhammed HANNAOUA

De formation de base en Fabrication mécanique, titulaire d’un Mastère en Management Industriel, ayant une d’expérience de 28 ans au Groupe OCP SA dans la maintenance des équipements d’excavation, de transport et de manutention des phosphates, bonne maîtrise des systèmes des draglines, sondeuses, camions grandes capacités, bulldozers et convoyeurs à bande.

Bonne maîtrise de la fonction maintenance, Planification et gestion des chantiers, étude et suivi de grand projet, analyse des KPI’s et déploiement des démarches de résolution et d’amélioration.

Certifié « Coache HSE » par le cabinet DUPONT lors de la task-force OCP Opération Consulting, Maîtrise des volets HSE suivant :

 Rédaction et déploiement de politique de maintenance

 Perception et analyse du risque lié au poste de travail ;

 Déploiement de standard consignation des énergies et produis dangereux ;

 Déploiement de standard travail en hauteur ;

 Déploiement de standard Travaux en espace confinés.

Outre ma carrière au groupe OCP SA, j’ai assuré la direction de deux entreprises actives dans le secteur industriel , avant de rejoindre la formation au centre des compétences industrielles du groupe OCP Khouribga.

La motivation à s’intégrer, la rigueur, l’écoute et la capacité de répondre aux imprévus en toute autonomie sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Mes compétences :

• Encadrement et gestion d’équipes de travail.

• Coaching en matière de sécurité

Gestion du risque

Rigueur

