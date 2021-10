Aziz OUTLIOUA

Mon capital est mon expérience, la gestion des Hommes est l’un des métiers le plus complexe et le plus enrichissant.

En effet j’ai toujours été responsable d’une équipe, homme de terrain et avec mes compétences acquises, par la formation et l’expérience, je suis capable de faire adhérer le groupe de travail au service des objectifs de l’entreprise et ce en développant le sens de responsabilité et en favorisant la contribution des employés à la réalisation des projets dans un environnement de travail sain.

La communication, la négociation, la formation, la mise en place et le suivi des objectifs sont parmi mes outils de travail pour manager les équipes en vue de gagner en productivité et d’améliorer la performance au sein de mon entreprise.



Mes compétences :

Gestion de production

Qualité

Management

Gestion de projet

Amélioration continue

Informatiques : Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Système d'information : ERP Agresso et ERP Dynamic

Activités associatives : Membre fondateur de l'AOS

Production