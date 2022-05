• 2000 – 2003 : GERANT de magasin de pièces détachées ( Ets RAMDANI sis à tizi ouzou)

• 2003 – 2004 : Propriétaire et Gérant de cybercafé

• 2004 – 2005 : Propriétaire et Gérant de d’une boite de communication et conceptions graphique

• 2006 – 2007 : Commercial au sein de l’entreprise de distribution NEW-DIS ou j’ai occuper les postes suivants :

• Vendeur carte CADBURY (produits HOLLYWOOD)

• Vendeur carte COSMETIQUE (produits GILLETTE, COLGATE, PALMOLIVE ...)

• 2007 – 2008 : Commercial au sein de l’entreprise de distribution RACINO ou j’ai occuper les postes suivants :

• Vendeur carte BEL (produits vache qui rit )

• Vendeur carte CEVITAL

• SUPERVISEUR carte CEVITAL



• 2008-2009 : Responsable d’unité de distribution ( produits CEVITAL) à AZAZGA :



MES MISSIONS/



1. Définition et planification des objectifs opérationnels avec le directeur marketing.

2. Mise en œuvre du plan d’action et le respect du planning de chaque mission.

3. Veille concurrentielle (qualitative et quantitative) et remonter les informations qui alimentent le réajustement périodique des objectifs des produits vers la direction marketing et développement

5. Analyse des résultats par rapport aux objectifs avec le responsable hiérarchique et mise en place d’actions correctives

6. Suivi et contrôle de la situation des produits sur le marché

7. Contrôle de la relation client-unité de vente

8. Rédaction de rapport détaillé de mission au directeur marketing a chaque fin de mission



9 ; Recouvrement.



10 ; Etude et suivi des dossiers clients



• 2009 à ce jour : développeur régional des ventes au sein de la SARL RACINO sur la gamme des produit DHC HAYAT (DETERGENTS & HYGIENNE CORPORELLE



Mes compétences :

Autodidacte