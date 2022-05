Mhedeb MORCHED

Jeune diplômé d’un master 2 de l’École supérieur d'informatique (SUPINFO, mon stage au sein de la société vivadia m’a permis d'acquérir des compétences approfondies dans le développement d'applications E-commerce de type Magento et Oscommerce, dans la création et la gestion des bases de données et des interconnexions entre les progiciels de gestion (ERP) et de CRM.

mon poste en tant que consultant dans la société orange France m'a permis, quand a lui d’acquérir une expérience dans le développement python dans un environnement Professionnel a forte charge et exigence et la gestion des projets.

J'ai également pu mettre à profit mes connaissances techniques pour l'installation et l'administration des serveurs web (architecture LAMP et Windows).



Mes compétences :

PHP

Python

Compario

Oscommerce

Codeinteger