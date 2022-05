Mhennaoui NOURHÈNE

Mon aisance à des degrés divers en Français, Anglais, et Allemand (bonnes Notions), me facilite les échanges avec divers horizons, en plus de l’Arabe qui est ma langue maternelle. Je mets aussi à profit d’autres activités extra professionnelles pour ce faire, comme la cuisine, mode d’échange culturel universel, le sport pour l’aboutissement de soi, et l’intégration au sein d’un groupe, et enfin bien sûr la lecture, pour une complète ouverture d’esprit. J’ai aussi à cœur de vous démontrer la réelle teneur de mon souci permanent de me perfectionner, avec patience, ponctualité, soin, sérieux, respect du travail à accomplir, respect d’Autrui, et de la Hiérarchie couplé à une nécessaire sociabilité d’Equipe, qui sont autant d’atouts personnels indispensables à ma réussite professionnelle.