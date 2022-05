Zeyneb CHEBEL

Jeune ingénieure, diplômée de l’Institut National des Sciences appliquées et de technologies (INSAT) en chimie industrielle, je suis à la recherche d’un emploi où je peux mettre à profit mes connaissances et mes compétences et évoluer au sein d’une équipe professionnelle.

Rigueur, organisation et capacité d'adaptation sont mes principales qualités.



Mes compétences :

Gestion des déchets

Chimie pharmaceutique

Chimie fine

Chimie analytique

Contrôle qualité

5S

Brainstorming

Travail en équipe

Santé et sécurité au travail

Management des risques

Management de la qualité

Norme ISO 9001

Bonnes pratiques du laboratoire