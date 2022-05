Mhenni FOUZRI

Dynamique et rigoureux, je souhaiterais renforcer une équipe comptable en lui apportant mes expériences acquises au cours de mes 5 années d'activité dans la profession.



En effet, les postes qui m’ont été confiés et que j’ai su mener à bien, m’ont permis d’enrichir mes compétences tant en comptabilité générale,qu’en comptabilité fournisseurs et clients.



Je voudrais faire bénéficier mon nouveau job de la richesse de ces acquis passés et développer de nouvelles compétences avec l'aide du responsable de la société.



Croyez Monsieur à mon engagement dans les tâches que vous voudrez bien me confier.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations

distinguées.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Patiente

Rigueur

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bulletins