La chanteuse soprano lyrique Mi-Kyung Kim est une cantatrice classique franco-coréenne vivant en France qui partage son art avec une passion merveilleusement servie par une grande sensibilité musicale.



Vous trouverez sur son site https://soprano.lyrique.org des extraits audio et vidéo de ses concerts (airs d'opéra, d'oratorio, lieder allemands, mélodies françaises et coréennes), son actualité scénique, les détails de sa biographie ainsi que tous les détails pour la contacter et l'engager pour des festivals, productions d'opéra, de musique sacrée, ou encore en tant que soliste lors d'un concert choral, pour un récital privé ou une cérémonie religieuse comme une messe de mariage.



Elle a sorti en juin 2010 son premier album intitulé 'Concerts Parisiens: Mélodie, Lied, Opéra'. Il a été suivi en mars 2012 de l'album "Live in St Amarin: De Summertime à West Side Story" et en mai 2014 d'un album dédié au Lied allemand "Lieder forever: Schubert, Mozart, Schumann, Strauss". Ces albums sont disponibles en ligne (Amazon, iTunes Store, Fnac...) et au format CD sur la boutique en ligne de Mi-kyung http://shop.lyrique.org



Mes compétences :

Opéra

Musique classique