Mi-Wane LE MOIGNE

Mes expériences me permettent d'aborder avec sérénité et efficacité les problématiques d'une Direction Financière et ses implications informatiques.



En effet, j’ai eu l’opportunité d’intervenir dans la mise en place, la maintenance et l’amélioration d’outils financiers en tant que Conseil fonctionnel et éditeur (Deloitte et Invoke) et en tant qu’intervenant interne (Valeo et Sisley Cosmétique).



Mes compétences :

Conseil

Consulting

Contrôle de gestion

Cosmetics

Cost controller

Management

Systèmes d'Information

Gestion de projet

Cognos TM1

Automobile

Industrie pharmaceutique