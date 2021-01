Michael Abergel, ostéopathe D.O.



Pourquoi consulter un ostéopathe ?



L'ostéopathe réalise des manipulations non violentes afin de rétablir la mobilité des articulations, des muscles, des organes internes et des os. Il permet notamment de soulager les maux de dos, les entorses, mais aussi le stress ou encore les migraines ainsi que les problèmes de digestion.

Installé dans le 7e arrondissement de Paris, je vous accueil dans mon cabinet afin de répondre, dans des conditions optimales à vos attentes.

En ce qui concerne ma formation, je suis diplômé de l'École d'Ostéopathie de Paris qui m'a délivré le diplôme d'ostéopathe D.O RNCP I.



Pourquoi D.O. ?



Cette mention signifie que l'ostéopathe a suivi un cursus de 5 années d’études et a soutenu un mémoire de fin d’études devant un jury composé d'ostéopathes et de médecins.

Mes compétences :

Ostéopathie hémodynamique

Ostéopathie viscérale

Ostéopathe du sport

Gestion du stress

TMS

Ostéopathie pédiatrique

Ostéopathie

Ostéopathie structurelle

Ostéopathie crânienne