Bonjour à toutes et à tous,



Je vais commencer par vous faire part de ma grande passion pour les technologies Microsoft ! :-)



Étant déterminé et ambitieux, mon parcours professionnel n'a cesser d'évoluer depuis le début de ma carrière.



Je suis consultant Microsoft SCCM/Intune, CEO de mon entreprise & Président de la communauté System-center.fr.



Le fait d'avoir travailler a différents niveaux de hiérarchie me permet avec plus d'aisances de comprendre et de travailler sur les différents projets et problématiques de mes clients ainsi que les différents acteurs d'un SI.

-----------------

En recherche d'opportunités, me contacter via email:

michael_bertuit@hotmail.com



Participations communautaires:



Je suis président de la communauté System-center.fr depuis l'année 2001 et je continue activement d'animer et de participer à plusieurs séminaires à travers le monde.



J'ai reçu trois prix de la part de Microsoft en tant que

MVP Microsoft "Leader technique de communauté mondiale sur SCCM"



Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant les différentes missions, prix et certifications que j'ai réalisés et obtenus.



Missions pour de grands comptes tel que:



Renaud/Nissan, Safran Snecma, Afpa, AG2R, Mc Donalds, Sanofi Aventis, Salans, Gaz de France, Réseaux transport électrique, EDF, Exane Bnp Paribas...



Architecte / Expert Microsoft SCCM - Intune :



Outils: Microsoft SCCM/Intune, SCOM

OS Server : Windows 2016 Windows 2012, Windows 2008 R2 Server...

OS Workstation : Windows 10,Windows 8, Windows 7, Windows XP Pro...

------------------------------

NOMINATION MICROSOFT MVP Leader mondiale technique de communauté:

MVP Microsoft 2010, 2011 et 2012 !

------------------------------

ITIL Certification:

-ITIL V3 Foundation



MICROSOFT Certifications:



-MCTS SCCM 2012

-MCTS SCCM 2007

-MCTS SCOM 2007

-MCTS Windows 2008 Server

-SMS 2003

-Windows 2003 Server

-Windows XP



