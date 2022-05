Michaël BYDLON

SCOR est le premier réassureur français et le 5ème au niveau mondiale avec un CA de 11,3 milliard d'euros en 2014. Le Groupe s’organise autour de deux activités commerciales, SCOR Global P&C (réassurance Dommages) et SCOR Global Life (réassurance Vie), et d’une activité de gestion d’actifs, SCOR Global Investments.



SCOR Global P&C et SCOR Global Life sont des réassureurs mondiaux de premier plan, menant une politique de souscription centrée sur la profitabilité, développant des services à valeur ajoutée et adoptant une politique financière prudente, afin de répondre aux attentes de leurs clients en termes de sécurité.



Grâce à ces deux activités commerciales, le Groupe intervient dans la plupart des pays du monde et sert au mieux les intérêts de ses clients français et internationaux. Les branches Vie et Non-Vie contribuent à part égale au succès du Groupe tout en lui apportant la stabilité et en garantissant une plus faible volatilité.





∞∞ Spécialités ∞∞



•• Routing and Switching

•• IT Security (FW, IPS, Proxy, Authentification, eMail Relay, VPNs)

•• Endpoint Protection (AV, Encryption, DLP)

•• Security Architecture (Data Center, Mobility, Partnership)



∞∞ Profil international ∞∞



•• Français et Anglais courant - Chinois Débutant (niveau A2)

•• Etudes à l'étranger (USA et Pays-Bas)

•• Contexte d'organisations internationales (SCOR et Oberthur Technologies)





Linkedin (avec recommendations) : http://fr.linkedin.com/pub/micha%C3%ABl-bydlon/ ...



Mes compétences :

Routage et Switching

Maintenance corrective / préventive

AV (McAfee ePO, Sophos)

Firewall (Checkpoint, Palo Alto, StoneSoft)

PKI (Safenet, carte à puce), RSA

Gestion de projet technique

Proxy (Blue Coat, Iron Port, Websense)

Maquettage et tests de solutions

IPS (Checkpoint, Juniper)

Etude, conception, intégration et management

Sécurité IT