Michael DONFUT

Autodidacte et fort de mon expérience dans le domaine de la gestion d'une agence logistique et de deux centres de transport de voyageurs (urbain et inter urbain), je possède de réelles aptitudes pour le conseil. J’ai des bases solides pour le management, ainsi que de fortes bases en pédagogie, aussi j’ai un sens inné pour la communication.

Je gère parfaitement bien la gestion administrative, budgétaire, la logistique, le suivi des plannings, ainsi que la gestion des ressources humaines. Mes compétences en terme de formation et de management sont reconnues depuis plus de dix ans.



Mes compétences :

Logistique et transport

Management d'équipe

Formation

Transport