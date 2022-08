Michaël DUVAL

J'ai débuté chez Isagri en 1996, Magasinier pour 3 mois, puis préparateur commande matériel et Logiciel, durant quelques semaines, pour ensuite Technicien Support Informatique.



Depuis 2000, je suis désormais responsable de cette équipe de 14 conseillers techniques



Dynamique, rigoureux, mon sens du service client et la qualité de mon relationnel, sont reconnus en interne comme en externe.



Mes missions :

• Le pilotage de l'activité, le suivi individuel des collaborateurs et la montée en compétences de l’équipe,

• La prévision du dimensionnement de l’équipe en fonction des événements prévus, et imprévus

• La construction et le suivi du planning de l'équipe,

• Le suivi des différentes activités de l’équipe :Maintenance, tests de nouveaux produits, assistance téléphonique…,

• Le respect de nos engagements dans les contrats de service, du délai de réparation sous 2 jours en moyenne.

• La garantie de la qualité du service et la satisfaction client,

• La formalisation, l’évolution et l’application des méthodes,

• La contribution à la cohérence, à la cohésion et la performance de la filière,

• La gestion des insatisfactions clients,



Durant ces années les résultats de l'équipe ont progressé à la fois sur la qualité des réponses et la disponibilité du support sur un parc de 10000 clients équipés.



Créatif, j'ai développé pour mon équipe une application sous Delphi en 1999, afin de gérer les retours des clients, c'est devenu l'outil principal du service.



Désormais, je prends plaisir à développer des applicatifs métier, au sein de la Téléphonie Avaya, afin d'aider les managers et conseillers supports dans leur métier au quotidien.







Chargé de la conduite du changement, sur le remplacement de notre outil d'helpdesk Hotware, vers Microsoft CRM, pour l'équipe Support, Clientèle, administration des ventes, et Direction, soit 160 collaborateurs.





J'ai découvert durant ces années le monde agricole. Je guette d'éventuelles opportunités pour changer de métier, ou d'évoluer dans mon métier actuel; si l'occasion se présente.



Mes compétences :

Email Vision et Emailing Solution

Technicien

Téléphonie

Management

ASA

Informatique

CMS

Maintenance

Avaya

Excel

Macro vba

Sketchup

Mscrm

Microsoft CRM Services