Avide de découvertes et de nouveaux challenges, j ai souhaité comprendre et connaître mon métier par sa base: la technique.



Fort d une expérience sur différents segments du métier du pneumatique, je sais m adapter très rapidement à de nouvelles situations.



J occupe aujourdhui le poste d animateur opérationnel chez Euromaster, qui me permet d étendre mes compétences managériales, avec 10 collaborateurs et opérationnelles au niveau régional avec 25 centres.