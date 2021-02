Avec un parcours riche de relations, d'expériences et de découvertes chez Euromaster, et après avoir vécu beaucoup de postes sur la France complète, je gère maintenant en hiérarchie 8 centres VL et en fonctionnel 5 centres mixtes sur le Nord de l'Ile de France.



Mes compétences :

Management

Commerce B2C

Gestion

Communication

Commerce B2B

Gestion de crise