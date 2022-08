Michaël EYNARD

Agent commercial indépendant pour plus de 10 sociétés (réunionnaise, françaises, espagnole,

anglaise, australienne et américaine) dans le sport. Marques représentées : Lightning Bolt, Obey Clothing, Espadrilles Art Of Soule, Red Point, Lastage, Shiwi, POOLBIKING, Red Paddle Co, COBIAN, LEGO Wear, Freestyle Watches, Veho, SPY Optic, Ozed Eyewear, Carver Skateboards, Hurley, Read Loop, ...

Implantation de nouvelles marques sur le marché réunionnais. Prise de commande, intermédiaire entre fournisseurs et commerçants. Suivi paiement et logistique transport, douanes.

Fidélisation de la clientèle et SAV. Responsable marketing localement (Sponsor de

sportifs et d’événements, « community manager » de pages de marques sur réseaux

sociaux).