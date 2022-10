Michaël LAMBERT

Fort d'une expérience professionnelle de près de 22 ans dans le second œuvre , auprès du particulier, des collectivités territoriales, et compagnies nationales (edf, spip, fdq), je maitrise les bordereaux de prix, les cahiers des charges et les pratiques depuis plus de 5 ans en plomberie/sanitaire, CVC, sanitaire, électricité, menuiserie intérieure, carrelage et plâtrerie ( marche à bon de commandes de Lille et communes associées, la fabrique des quartiers, EDF et Roubaix.) Une grande maitrise en gestion prévisionnelle des budgets, normes en vigueur (ERP et PMR), et une parfaite technicité.



Mes compétences :

AutoCAD

Management équipes

Réponse aux appels d'offres

Planification

Normes ERP/PMR

Négociation achats

Métrer sur plan et chantier

Réalisation de devis/ factures

Microsoft Office

Rédaction technique

Analyser le dossier de construction (dossier d'arc