Michael MARCINIAK

Actuellement, je suis militaire et j'ai reçu l'agrément pour les emplois réservés. Je suis très motivé pour reprendre une deuxième carrière dans la fonction publique. Je pourrais apporter ma motivation et mon goût du travail bien fait. J'ai appris à diriger une équipe avec fermeté et respect de la personne. Je suis prêt à m'investir pour satisfaire mon employeur (stage, travail personnels). Je connais les mécanismes du budget et de la finance au niveau du ministère.

Je suis aujourd'hui en détachement auprès de l'université Lille 2 dans le Service Commun des Activités Physiques et Sportives (SCAPS). Je suis content d'être là et le travail me plait.

Je suis devenu titulaire du ministère de l'Education Nationale et de l'enseignement supérieur.