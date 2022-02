Michael WATULA

Actuellement en création d'entreprise dans le transport Poids lourd de marchandises.



j'ai commencé dans la logistique en tant que préparateur de commandes dans un grand groupe leader dans l'entreposage avec une infinie profonde de me réaliser professionnellement.

Puis tout naturellement je me suis formé pour le monde de la route, cette ambition a fini par prendre le dessus et j'ai fini par me donner le moyen pour la faire aboutir.

j'ai fait une formation de technicien supérieur de transport terrestre de marchandise à l'ISTELI de Toulouse et j'ai pu par équivalence obtenir ma capacité de transport.

10 ans d'expériences dans la logistique et 8 années dans le transport il est temps pour mettre toute mon énergie pour développer mon entreprise.



Merci de m'avoir lu.