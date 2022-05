Lauriane BEASSE

Au sein de l'ARIA Poitou-Charentes, je travaille désormais en lien direct avec les entreprises agro alimentaires de la région du Poitou-Charentes et différentes institutions régionales. Les missions que j'exerce : développement de la marque collective " Produit en Poitou-Charentes " en France et à l'étranger, promotion des entreprises adhérentes, recherche de partenaires privés et publics ainsi que le pilotage du projet de mutualisation logistique permettant de mettre en place différents outils facilitant la prise de commande et l'acheminement des produits des entreprises adhérentes.



Mes compétences :

Animation de réunions

Pilotage commercial

Négociation

Evénementiels et salons

Gestion événementielle

Logistique

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Développement commercial

Business development