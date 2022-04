Christelle GUILLOT

Pendant près de 15 ans, j'ai travaillé pour des PME et groupes internationaux au développement des marchés étrangers. J'ai collaboré avec plus de 100 pays dans le monde.

Chaque marché est une nouvelle remise en question tant les coutumes, les habitudes de consommation, la règlementation locale, la façon de faire du business sont uniques à chaque pays.



Mes expériences m'ont apporté une forte capacité d'adaptation tant intellectuelle que dans les méthodes mises en place pour être le plus efficient possible dans un environnement en perpétuel mouvement.



Etre réactif, répondre au plus vite aux besoins clients et créer avec lui une vraie relation de proximité malgré la distance, étaient des challenges quotidiens, relevés avec succès !

Pour cela il m'a fallu traquer les pertes de temps, améliorer les process de l'entreprise, fluidifier la communication intra et inter-services pour pérenniser la satisfaction de mes clients et créer des relations de partenariats long-terme.



Avec OPTEAM PROCESS, c'est cette expertise de l'efficience en entreprise et de l'export facile que je veux transmettre aux PME que j'accompagne.



Pour en savoir plus :www.opteamprocess.fr



Mes compétences :

Conduite du changement

Management

Conduite de projets

Gestion du temps

Administration des ventes export

Agroalimentaire

Logistique

International

ERP

IBM AS400 Hardware

Audit

vins et spiritueux