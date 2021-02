Michael WETZEL

WETZEL Michael

67200 STRASBOURG

miguel.wetzel.57@gmail.com





Objet : candidature au poste de télévendeur





Madame, Monsieur,



Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de télévendeur.





Ma formation en télévente suivie au sein de l’AFPA, m’a permis de développer de nombreuses compétences, en complément de celles déjà acquises au sein des précédents postes occupés.





Motivé, rigoureux et détenant la fibre commerciale, j’aime à satisfaire les clients tout en atteignant les objectifs fixés par ma hiérarchie.





Le travail en équipe est pour moi un réel atout : étant sociable et à l’écoute, j’ai toujours intégré avec grand plaisir une équipe de collaborateurs.





Je serais donc heureux de mettre mes compétences et mon dynamisme à votre service.



Disponible immédiatement, je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou entretien.



Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués.



WETZEL Michaël



Mes compétences :

le sourire .

le gout du chalenge.

la persévérance.

Résistance physique et nerveuse

sens de l'observation

Patience

Diplomatie et tact

Qualité d’écoute

recrutement

Goût du challenge