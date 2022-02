Michaël WILECZEK

Après un début de carrière très technique pendant lequel j'ai pu développer mon expertise dans de nombreux domaines, tels que les outils et méthodes de développement , les systèmes, le réseau et la sécurité, j'oriente maintenant ma carrière vers la gestion de projet en management de la sécurité.



J'ai développé une expertise en conformité ISO 27001 et PCI DSS, par le biais d'audits, de mise en conformité de gestion de projet et de déploiement d'infrastructure.



Mes domaines d'expertise :

- Gestion de projet sécurité (PSSI, PCI DSS)

- Pilotage de consultants junior et confirmés

- Architecte sécurité

- Provisional ISO 27001 2013 Lead Implementer

- Expert PCI DSS - Facilitateur de certification

- Analyse de risques et rédaction de politique de sécurité

- Audits sécurité

- Audits d'infrastructure

- Formations sécurité



Mes compétences :

Unix/Linux

Sécurité

AMOA

Audit informatique

Architecture d'Entreprise

Sécurité des systèmes d'information

Réseaux informatiques & sécurité

Architecture SI

Gestion de projet

Architecture informatique

SMSI

Public Key Infrastructure

Sécurité informatique

Identity Management

RFC 3647

ISO 27001

Services web

ISO 27001:2013 Lead Implementer