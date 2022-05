Michal MIKUSINSKI

Je suis titulaire du Master Juriste Europeen obtenu a Tours et de La licence et du Master 1 obtenu a Lyon. je suis sopecialise en droit public, en droit international que je connais partculieurement bien et en droit europeen. Je suis bilingue franco polonais, je maitrise bien aussi l anglais ert l allemand. J ai acquis des solides bases redactionelles suite aux epreuves pratiques lors de mes etudes et suite a mon stage au parlemnt Europeen. Je suis apte de rechercher des actes normatives et les appliquer d une maniere probante . je cherche un e:mploi dans un cabinet juridique, dans une entreprise ou au sein d une organisation international ou ONG.Je suis mobile sur toute la France

je cherche un travail benevol en tant que juriste en LORRAINE OU AU LUXEMBOURG,compatible avec la mobilite reduite .JE CHERCHE UNE ACTIVITE BENEVOLE POUR UN JURISTE EN FAUTEUIL ROULANT



Mes compétences :

Droit public

Droit international

Droit communautaire

Sciences politiques

Droit administratif

Droit social

Droit fiscal

Droit des sociétés

Droit pénal

Droit de la famille