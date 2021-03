Je ne viens pas souvent à jour Viadeo, n'hésitez pas à passer sur Linkedin ;)

https://www.linkedin.com/in/michelamorosa



Compétences clés techniques:

- framework .NET, Web API, asp.net Core / asp.net MVC, asp.net Core, Angular

- méthodologie projet: Scrum

- tests unitaires: NUnit

- accès aux données: Entity Framework, NHibernate, LinqToSQL

- SGBD: SQL Server, Postgre SQL, SQLite, Oracle

- bus de service: NServiceBus

- architectures: N-tiers, SOA

- gestion des sources : CVS, SVN, Git



D'un naturel curieux, je suis force de proposition dans la vie quotidienne et toujours prêt à porter un projet.



Pour me contacter :



Courriel: michel.amorosa@gmail.com



Mes compétences :

Scrum

C#

Gestion de projets

Tests Unitaires

Web API

SOA

SQL

ASP.NET MVC