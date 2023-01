Michel ANDRIEUX

FAIRE QUELQUE CHOSE POUR QUELQU'UN ?



"Me réunir avec des amis pour faire quelque chose pour quelqu'un", voilà la ligne de conduite que je m'étais fixé avant même mon arrivée à Noisy-le-Grand, il y a plus de quarante ans. C'est ainsi que je suis, début 1985, devenu membre du LIONS CLUB. Je m'y suis fait à plus de trente ans comme Jean se plaisait à le dire, de "nouveaux amis d'enfance", même s'ils nétaient pas de mon âge.

Aujourd'hui retraité, je suis toujours membre de ce Club où, dans une ambiance amicale, nous construisons ensemble à titre bénévole différentes actions au profit de causes les plus diverses (Faim , Jeunesse, Vue, Diabète, Environnement, Téléthon, etc.) et toujours passionnantes .



Notre Club rassemble des "Lions", hommes et femmes de bonne volonté, d'horizons professionnels différents, de 27 à 87 ans, tous jeunes d'esprit et heureux d'agir dans un climat convivial, dans l'intérêt des autres. "Là où il y a un besoin, il y a un Lion".



Envie d'en savoir plus sur le Lions Intenational ?

- à l'échelon mondial : http://www.lionsclubs.org/

- à l'échelon national : http://www.lions-france.org/



Envie d'en savoir plus sur les actions et autres activités du Club Marne-la-Vallée Noisy-le-Grand ?

Diaporama : https://noisylions.blogspot.com

ou bien deux mots sur Google LIONS BLOGSPOT.



Vous travaillez, vous résidez à Noisy-leGrand ou les environs, contactez-moi : dans l'un ou l'autre des deux blogs ci-dessus, rubrique "Qui êtes-vous?", cliquer sur "Michel", puis sur "E-mail".



A bientôt.?



Mes compétences :

Curiosité

Discrétion

Implication