Michel AVENIER (AVENIER MICHEL)

Passionné par l'édition numérique et les nouvelles technologies je me suis orienté dans la création de site web en 1996, après avoir étudié la littérature et suivi une formation numérique à l'école multimédia.



A ce jour, petite agence web, nous réalisons des sites web pour les entreprises qui ont des demandes très spécifiques en termes de performances web, des entreprises de tous secteurs confondus : e-business, e-tourisme, e-commerce...



Pour répondre à la demande, nous réalisons des sites web en utilisant les plus récentes technologies (web responsive, marketing digital, médias et réseaux sociaux...) pour une accessibilité et une stratégie web sur tous les supports : mobile, tablette, pc de bureau.