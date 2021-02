Michel BELLEC

Mon Objectif : Donner à l'utilisateur la possibilité d'analyser et d'interpréter les données de son système d'information de manière simple et efficace, afin de prendre les meilleurs décisions pour l'entreprise.



Responsable de l'activité Business Intelligence au niveau de l'équipe IT Internationale d'HILL-ROM, je travaille sur des projets qui nécessitent une ou des composantes de Business Intelligence. Je travaille sur des projets qui impliquent des manipulations de données complexes et/ou la résolution de problématiques liées à la manipulation de données hétérogènes.



Dans le cadre de ces projets, je porte une attention particulière à la méthodologie de mise en oeuvre et à la conduite du changement.

D'une manière générale, je m'appuie sur les méthodes "Agiles" qui proposent une approche basée sur l'identification et l'intégration du changement tout au long du projet ainsi que l'implication des utilisateurs dès le démarrage du projet.



Je suis "ITIL Foundation Certified" depuis 2008.

Dans la même optique, je m'intéresse également à PRINCE2.





Mes compétences :

Business Intelligence

ITIL

Informatica

Data warehousing

Cognos

SQL

Méthode agile

Décisionnel

Système d'information

Oracle