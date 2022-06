Michel BOUROT

Mon orientation académique dans le

domaine de la Gestion Logistique a été

pour moi une véritable satisfaction. Elle

m'a apporté un savoir et un diplôme (DUT) dans

cette discipline en essor. De plus, faire

ces études en alternance m'a permis

d'acquérir une expérience

professionnelle intéressante, et de

concrétiser la formation théorique.



Mon CV est à votre disposition