Michel CANON

20 ans d'expérience en analyses physico-chimiques et 5 ans d'expérience dans les prélèvements hydrologiques et alimentaires.

Première expérience dans un laboratoire de contrôle qualité d'une unité de production puis orientation vers les analyses environnementales.

Très bonne connaissance des demandes liées au contrôle sanitaire de l'ARS.

Très bonne maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire.

Participation à la création du service de chimie du laboratoire départemental grâce à une formation sur la validation de méthode et les calculs d'incertitudes liées aux analyses.

Polyvalent grâce à de nombreux postes exercés sur des appareils et des techniques différentes (Spectrométrie, Chromatographie, Fluorescence X, ICP, DCO, DBO..)

Nombreuses techniques de prélèvement : Eaux potables, Eaux de baignades, eaux de surface, eaux résiduaires, Légionelles, TAR, prélèvements de surface et alimentaires, prélèvements en milieu hospitalier avec les contraintes de travail en milieu stérile (surface des salles d'opérations, endoscopes, eaux de soins sanitaires).