Michel DESHAYS

Mes premières écritures datent d'il y a bien longtemps mais mon premier enregistrement officiel est de 1982.

suivront plusieurs vinyles et albums en 1984,1987, 1993, 1999, 2003, 2008.

des collaborations avec Pierre Vassiliu, Michael Jones, David Koven, Beverly Jo Scott, Eva Marchal.etc.



Création de la Caravane de la Tolérance en 2006 avec Enzo Enzo, David Koven, Mellino, Peter Lorne, Beverly Jo Scott,Pauline Ester, etc



Je crée le tremplin Vis L'Air en 2006 également d'où sortiront quelques talents émergents: Tomislav, Urban Cactus,Scotch & Sofa etc.



Je réalise l'album de Caroll Ravoahangy en 2009.



En même temps, je vais faire un tour du côté de la création et conception publicitaire.(Agence Waouh, campagne Biladi voyages)



J'anime des ateliers d'écriture auprès d'un public de collégiens ce qui donne lieu à la création de chansons enregistrées. (Cholet depuis 2009)



Création en 2011 de Keep Cool avec d'autres jeunes acteurs du paysage musical ce qui permet à de jeunes artistes de développer leur carrière dans le cadre d'un accompagnement personnalisé.

J'invente pour l'occasion le concept de "Sonnez les Martines" un plateau typiquement féminin.



Nous venons de créer avec Claude Salmieri une structure qui permet aux artistes d'enregistrer leurs chansons sous notre direction et dans des conditions de respect de leur personnalité et identité musicale.

Les musiciens qui nous accompagnent dans l'aventure sont entre autre, Denys Lable, Fifi Chayeb, Christian Padovan.



Il m'arrive régulièrement d'accompagner des artistes internationaux en tournée en tant que tour manager ou régisseur de tournée (The Beach Boys, Christopher Cross, Greg Allman, Larry Mc Cray, etc)



Mes compétences :

Arrangements

Coaching

Musique

Réalisation