Qui suis-je ? Auteur/compositeur, je suis également guitariste, chanteur, harmoniciste, et manager des groupes "STETRICE Folk Rock Celtik", "Celtic Variation" et "Variation Folk".



STETRICE Folk Rock Celtik : 5 musiciens qui chantent la Bretagne, l'Irlande et la mer, entre énergie et émotion.

Une aventure musicale de tavernes en océans...

Un répertoire de compositions aux parfums iodés, et de standards celtiques d'Armorique et d'Irlande.

Patrice Deshayes : Guitares, chant, harmonica

Stéphanie Deshayes : Basse, chant, whitles.

Frédéric Perroux : Batterie, percussions, accordéon

Mathieu Lebot : Guitare électrique

Mélanie Goron : Violon



Duo STETRICE "Celtic Variation" : La Bretagne et l'Irlande"

Jigs, reels, chansons de pubs et tavernes... Folk celtique acoustique !

Patrice Deshayes : Guitares, chant, harmonica

Stéphanie Deshayes : Basse, chant, whitles flûtes irlandaises.

Possibilité de musiciens supplémentaires avec Violoniste et/ou batteur



Duo Variation Folk : Succès internationaux des 60's à aujourd'hui, version acoustique !

Patrice Deshayes : Guitares, chant, harmonica, Ukulele

Stéphanie Deshayes : Basse, chant, whitles flûtes irlandaises.



