Michel DOUMENC

Après une rupture de parcours professionnel dû à une longue maladie, j'ai rebondi en créant mon entreprise et mon emploi.



En m'appuyant sur mon expérience, et sur des partenaires exclusifs rigoureusement sélectionnés, j'ai construit avec eRolls® une offre unique et performante en rouleaux destinée à tous les intervenants du vaste domaine de la transformation des produits souples.



eRolls® apporte à ces différents intervenants une offre technico-économique pertinente à leurs recherches de gains de productivité .



