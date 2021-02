Active Human Coach -



Superviseur (2021) (individuelle et en groupe) agréé par Ortra TC. (ne figure pas sur la liste officielle car pas encore Diplôme Fédéral, peut être vérifié auprès du secrétariat)



Thérapeute, formateur en Réflexothérapie



Conseiller Médecine Cellulaire, Dr Rath

www.alliance-du-dr-rath-pour-la-sante.org -



Co-fondateur de l'institut IFMV - Institut de Formation pour le Mieux-Être



Formateur enseignant à l'IFMV, www.ifmv.ch







Après avoir déployé pendant près de 24 ans, son savoir-faire dans le domaine de la gestion de projets informatiques de gestion et le développement d'applications bancaires, Michel Emmert, développe des compétences dans la communication et l'accompagnement (coaching). Il étudie la PNL et va jusqu'à obtenir des diplômes/certificats de "maître praticien PNL" (INLPTA), en Coaching Interactionnel (IPH) et en Mentoring Coaching. Il développe ses capacités d'écoute, de la relation d'aide et accompagnement avec l'Hypnose Ericksonienne. Il attache une grande importance à la Cohérence Cardiaque en tant outil pour la gestion du stress, l'accompagnement vers l'excellence et le développement personnel. Il a également développé ses compétences de formateur d'adultes en ayant obtenu les deux certificats FSEA1 et FSAE2. Il est en phase de terminer le module FSEA3 en vue de l'obtention du Brevet Fédéral de formateur pour adultes.



Son expérience de l'entreprise et son approche globale de l'Humain lui permettent de proposer une démarche dynamique et rigoureuse vers l'excellence en développant son potentiel personnel. L'intégration des différentes techniques optimise les démarches et facilite les performances personnelles et professionnelles de ses clients.



Il défend l'idée, que l'Humain est la première valeur de l'entreprise, et que la formation est l'une des clés de l'évolution et du changement. Permettre le développement du potentiel de chacun des acteurs de l'entreprise et cette dernière atteint le succès.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Communication

Communication interpersonnelle

Hypnose

Hypnose ericksonienne

Médecine