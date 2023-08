Michel FANCELLI

Architecte du patrimoine et ingénieur de l'Ecole Centrale de Lyon, j' anime AR.DE.T.A. Architecture- Décoration -Techniques Anciennes depuis 1986.

Mon parcours professionnel m'a conduit de la direction de l'entreprise familiale de sculpture-ébénisterie à la maîtrise d'oeuvre.

Nommé Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres en 1990, j'interviens dans le diagnostic de décors anciens et dans la rénovation d'appartements et d'édifices à potentiel patrimonial.



Le bois est la matière qui me guide pour vos projets aussi bien de restauration que de décoration, dans le respect des styles anciens ou dans son expression contemporaine.



Mon autre passion est la formation, aussi bien en présentiel à l'ESPI (Ecole Supérieure des Professions Immobilières) qu'à distance à l'Ecole Chez Soi où j'écris des cours.



Mes compétences :

Architecte du patrimoine

Architecte d'intérieur

Boiseries

Architecture d'intérieur

Développement durable

Formation