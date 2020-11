Plus de 25 ans d'expérience sous la convention "négoce en matériaux de construction".



Mes compétences :



Vente de Matériaux de construction avec dominance Gros Oeuvre

Relations commerciales sur long terme PME et grands comptes.

Négociations fournisseurs.

Patient et tenace

Apprendre, transmettre et avancer ensemble et faire grandir sont mon quotidien.