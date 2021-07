Michel HÉBERT

J'ai une passion : Celle de rendre les gens heureux!



J'ai étudié et travaillé en tourisme de 1981 à 2001. Après une incursion de dix ans en communication et en développement régional, j'enseigne au département de Techniques de tourisme du Cégep de Matane depuis août 2011.



J'ai pris l'habitude de dire à mes étudiants qu'une définition succincte d'un travailleur en tourisme, serait « être un marchand de bonheur ». Nous devons nous assurer que nos clients, qu'ils soient vacanciers, organisateurs de congrès et d'événements, fournisseurs privilégies, etc., soient heureux!



C'est quelque chose que j'essaie également d'appliquer dans mes cours avec les étudiants.



Je conçois ce rôle d'enseignant comme un individu qui fournit une pile de bois et des allumettes à un autre en lui montrant comment partir le feu. Par contre, il ne s'agit d'allumer le tout à la place de l'étudiant.



Ah oui, j'aime aussi que le tout se fasse dans la bonne humeur et soit agrémenté d'un zeste d'humour :) Car, comme le disait le Professeur Burp dans la Rubrique-à-brac de Gotlib : « Là où il y a de la hyène, il n'y a pas d'humour! » (j'ai peut-être changé quelque chose...).